بغداد الأعلى.. أكثر من 346 منشأة تجارية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، أن أكثر من 346 منشأة تجارية موجودة في العراق، فيما بينت أن العاصمة بغداد احتلت المراتب الأولى في كل شيء، ومحافظة المثنى الأقل.

وقامت مديرية إحصاءات التجارة التابعة للوزارة، بحسب تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بـ"حصر شامل للمنشآت التجارية في العراق بما فيها إقليم كوردستان والذي أظهر أن هناك 446.793 منشأة تجارية منها 318.792 منشاة خاصة من مجموع المنشآت التجارية والتي بلغت نسبتها 91.9% ، فيما كان هناك أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات والتي بلغت 28.001 منشأة بنسبة 8.1%".

وذكرت المديرية، أن "النتائج أظهرت أن بغداد هي الاعلى في عدد المنشآت التجارية الخاصة بتجارة الجملة والمفرد وبيع واصلاح المركبات والدراجات النارية والتي بلغت نسبتها 21.2%، تليها اربيل عاصمة اقليم كوردستان بنسبة 8.8%، ثم محافظة السليمانية 8.7% ثم محافظة نينوى بنسبة 8.1% ومن ثم محافظة البصرة بنسبة 7.5% من مجموع عدد المنشآت التجارية الكلية".

وبينت أن "محافظة المثنى كانت الأقل من بين المحافظات في عدد المنشآت التجارية فقد بلغت نسبتها 1.9%".

وأشارت إلى أن "النتائج اظهرت أيضاً ان محافظة بغداد هي الاعلى في عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات والمقاهي حيث بلغت نسبتها 24.3%، تليها محافظة السليمانية في اقليم كوردستان بنسبة 10.4%، تليها محافظة البصرة بنسبة 6.7%، تليها محافظة أربيل بنسبة 6.6%، تليها محافظة كربلاء بنسبة 6.3% من مجموع عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات الكلي، في حين كانت محافظة المثنى أقل المحافظات في عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات حيث بلغت 2.3% من مجموع عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات الكلي".

وبينت أن "عدد المنشآت التجارية التي لديها نشاط تجارة الكتروني بلغ 36.398 منشأة بنسبة 11.4% من مجموع عدد المنشآت الكلي"، لافتة إلى أن "النتائج أظهرت أن اعلى نسبة للمنشآت التي لديها نشاط التجارة الإلكترونية كانت في بغداد بنسبة 16.2%، تليها محافظة البصرة بنسبة 12.8%، ومن ثم محافظة السليمانية بنسبة 11%، اما محافظة المثنى فكانت الأقل من بين المحافظات في عدد المنشآت التي لديها نشاط الكتروني وبنسبة بلغت 1.1%".

ويعني مصطلح "المنشآت"بأنه جميع المحال التجارية ومراكز التسوق الضخمة والمولات.