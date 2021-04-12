بغداد.. الدولار يواصل الارتفاع واصحاب الصيرفة يفسرون ذلك

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، بشكل تدريجي في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما عزا اصحاب مكاتب الصيرفة الى اطمئنان المواطن على عدم نزوله مرة اخرى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 147.650 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148000 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

وعزا بعض أصحاب الصيرفة الى ان السوق يشهد حاليا ارتفاع الطلب على الدولار بعد اطمئنان المواطنين على بقاء سعر الصرف الدولار دون الخوف على نزوله مرة اخرى.