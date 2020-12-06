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بغداد: اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط العراقي بالدفع المسبق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-06T11:05:15+0000
بغداد: اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط العراقي بالدفع المسبق

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار يوم الاحد ان اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط عن طريق الدفع المسبق.

وقال عبد الجبار في تصريح ادلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز ان "النتائج التي استلمت يوم الجمعة كانت طيبة جدا وهناك اكثر من شركة متنافسة على المناقصة للفوز بها"، مؤكدا ان "القراءة الاولية تبين ان سعر البيع ان سيكون بنفس وقت السداد وبالتالي سوف لا يؤثر على قيمة النفط المصدر حتى ولو كان البيع يتم بهذه الالية".

واضاف ان "العراق اتجه لبيع النفط بالاجل للحصول على السيولة المالية للنظر في مدى تحمل السوق فاول مرة واستكشاف السوق لهذا النوع من البيع"، مؤكدا ان اول مرة في تاريخ وزارة النفط ان تعرض هذا النوع للدفع المقدم فارادت الوزارة ان تستكشف قدرة السوق ومدى ثقة الزبائن بوزارة النفط وبسومو".

وقالت وزارة النفط العراقية، في 23 تشرين الثاني، إن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته، في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

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