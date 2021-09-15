سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعكس أقرانه.. خام البصرة الخفيف ينخفض بمقدار 4 سنتات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-15T06:08:40+0000
بعكس أقرانه.. خام البصرة الخفيف ينخفض بمقدار 4 سنتات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف بمقدار 4 سنتات، يوم الاربعاء، بعد قرار اتخذه العراق.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.05% ليصل الى 73.69 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.46 دولارا او ما يعادل 0.69% ليصل الى 67.31 دولارا.

وارتفعت جميع الخامات في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 74.11 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.35 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.08 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري73.21 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.15 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.63 دولاراً.

وقرر العراق يوم امس الاربعاء تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائه في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولارًا عن الشهر السابق.

related

ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

Date: 2021-06-23 08:32:12
ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-03-31 07:33:41
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-09-01 08:44:30
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

انخفاض خام البصرة الخفيف لليوم الثاني على التوالي

Date: 2021-08-04 09:12:33
انخفاض خام البصرة الخفيف لليوم الثاني على التوالي

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-09-08 07:28:51
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

ارتفاع النفط مع إبقاء "أوبك+" على انتاجها النفطي

Date: 2021-08-18 05:20:19
ارتفاع النفط مع إبقاء "أوبك+" على انتاجها النفطي

أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

Date: 2021-03-04 16:31:53
أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

Date: 2021-02-17 07:19:42
خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً