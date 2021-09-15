بعكس أقرانه.. خام البصرة الخفيف ينخفض بمقدار 4 سنتات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف بمقدار 4 سنتات، يوم الاربعاء، بعد قرار اتخذه العراق.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.05% ليصل الى 73.69 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.46 دولارا او ما يعادل 0.69% ليصل الى 67.31 دولارا.

وارتفعت جميع الخامات في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 74.11 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.35 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.08 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري73.21 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.15 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.63 دولاراً.

وقرر العراق يوم امس الاربعاء تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائه في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولارًا عن الشهر السابق.