بعد 7 سنوات من العمل.. فندق الأنبار يفتح أبوابه في الرمادي (صور)

شفق نيوز- الأنبار

شهدت محافظة الأنبار، يوم الخميس، افتتاح فندق "الانبار الدولي"، في مدينة الرمادي، والمكون من 14 طابقا، ما يعكس نقلة نوعية في إعمار المدينة.

وأكد رئيس هيئة استثمار الأنبار، بشار العامج، لوكالة شفق نيوز، أن "فندق الأنبار الدولي يمثل رمز الإرادة والإعمار الذي يثبت أن الأنبار عادت أقوى بعد أن نهضت من بين الركام".

وأضاف ان "المشروع توقف لسنوات بسبب الظروف الأمنية، لكنه ينهض اليوم بجهود كوادر أنبارية خالصة تولّت الإعمار والبناء بإصرار وكفاءة".

وأشار العامج إلى أن "الهيئة جعلت هدفها أن تكون الأنبار في طليعة المحافظات العراقية في مجالي الاستثمار والإعمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، لتشجيع المشاريع الجديدة وإحياء المتوقفة منها".

وبُني الفندق على مساحة واسعة، ويضم 14 طابقاً بأكثر من 200 غرفة وجناح، بينها أجنحة ملكية ورئاسية، إضافة إلى قاعات مؤتمرات وأعراس وصالات رياضية وخمسة مسابح داخلية وخارجية، فضلاً عن مطاعم فاخرة تطل على نهر الفرات وشارع الأربعين، وشاليهات مخصصة للأعراس والضيوف والشركات.

واستغرق العمل في المشروع نحو سبع سنوات من التصميم والبناء والتجهيز، قبل افتتاحه رسمياً اليوم.

بدوره، قال الناشط المدني أحمد الكربولي، إن "افتتاح فندق بهذا الحجم في الرمادي يمثل نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي والسياحي للأنبار".

وبين أن "المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وهذا المشروع سيعيد الثقة بالاستثمار المحلي ويفتح الباب أمام مشاريع خدمية وترفيهية أخرى تسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب".