بعد 6 أشهر من الغياب.. سوق دمشق للأوراق المالية يعود إلى المداولة

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الاثنين، فعاليات إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف دام قرابة نصف عام، وسط حضور رسمي ومشاركة واسعة من المستثمرين والتجار والشخصيات الاقتصادية.

وجاءت إعادة افتتاح السوق في أجواء احتفالية، حيث أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن "هذه العودة ليست مجرد إجراء تقني بل رسالة واضحة بأن عجلة الاقتصاد بدأت بالدوران مجدداً، وأن مرحلة جديدة من الانتعاش قادمة".

وأشار إلى أن "السوق سيشهد تحولاً في بنيته ليصبح كياناً خاصاً"، مضيفاً أن "سوق دمشق للأوراق المالية سيكون مركزاً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنواكب التحول الرقمي ونسعى لجعل السوق أداة فعالة لجذب الاستثمارات".

وفي تأكيد على توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص، أوضح برنية أن الرؤية الاقتصادية القادمة تقوم على "العدالة والإنصاف وتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية محفزة"، مبينا أن "هناك فرصاً استثمارية واعدة سيتم العمل على تيسير الوصول إليها".

وجاء هذا الافتتاح بعد تسجيل السوق أرقاماً لافتة أواخر عام 2023، حيث بلغ حجم التداول في الربع الرابع نحو 29 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، كما سجل المؤشر العام في 28 نوفمبر 2024 رقماً قياسياً تاريخياً، بملامسته حاجز الـ108 آلاف نقطة.