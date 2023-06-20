بعد 6 سنوات انقطاع.. لجنة كورية-عراقية تعود للعمل وعين سيئول على مشاريع العراق وأبرزها بسماية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة كورية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف عمل اللجنة العراقية-الكورية اجتماعاتها بعد توقف دام 6 سنوات، وفيما بينت أن هدف الاجتماعات انخراط الشركات الكورية في مشاريع كبرى كاستئناف العمل بمشروع مدينة بسماية الجديدة، أكدت ان التحرك الكوري يحظى بدعم الحكومة الكورية.

وقالت صحيفة "كوريان إيكونوميك دايلي" الكورية الجنوبية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "لجنة عراقية-كورية تستأنف اجتماعاتها، غدا الاربعاء، بعد انقطاع 6 سنوات، وان الشركات الكورية تراهن على الانخراط في مشاريع كبرى في العراق، بما في ذلك مشاريع اعادة الاعمار، كما في مشروع بسماية السكني الضخم.

واوضح التقرير الكوري ان "الحكومة الكورية تخطط لمساعدة الشركات الكورية على الفوز بمشاريع كبيرة مثل مدينة بسماية الجديدة في العراق.

ونقل التقرير عن وزارة الاراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اعلانها اليوم ان "الدورة التاسعة للجنة الكورية-العراقية المشتركة، ستنعقد في العاصمة الكورية سييول يوم 21 حزيران الجاري".

اشار التقرير الى ان "اللجنة الكورية-العراقية المشتركة، يرأسها من الجانب الكوري وزير الاراضي، ومن الجانب العراقي وزير التجارة، وانعقدت 8 مرات منذ العام 1984 الى العام 2017، لكنها لم تنعقد منذ ذلك العام بسبب الاضطرابات في العراق".

لكن التقرير لفت الى انه "مع دخول العراق في مرحلة من الاستقرار السياسي منذ العام 2022، مع تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية عبد اللطيف رشيد، والرئيس الجديد للحكومة محمد شياع السوداني، فان وزير التجارة والصناعة وون هي ريونغ، قام بزيارة الى العراق في كانون الثاني الماضي، واقترح استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة".

وتابع التقرير انه مع "استئناف نشاط اللجنة المشتركة، فإن وزارة التجارة الكورية تخطط لتوقيع مذكرات تفاهم مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والطيران والدبلوماسية".

وبحسب الصحيفة الكورية، فان "الشركات الكورية ترى فرصا للمشاركة في مشاريع واسعة النطاق بما في ذلك في مجال اعادة الاعمار، ومشروع سكة حديد بغداد، ومشروع مدينة بسماية الجديدة السكني".

وختم التقرير بالاشارة الى ان "مشروع مدينة بسماية الجديدة هو مشروع ضخم ويتضمن بناء مدينة جديدة تضم اكثر من 100 الف وحدة سكنية وبنية تحتية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، وتبلغ تكلفته حوالي 10 مليار دولار".