بعد 18 عاماً.. مصر تستأنف تصدير الخيول إلى العراق

أعلنت الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول، التابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعي في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، يوم الأحد، استئناف تصدير الخيول المصرية إلى العراق عبر النقل البري مروراً بالأردن.

وجاءت هذه الخطوة والتي وُصفت بأنها تحول مهم في مسار تنمية قطاع الخيول وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق العربية، وذلك بعد انقطاع دام نحو 18 عاماً.

وقال رئيس الجمعية المصرية، سعيد شرباش، إن أول شحنة تم تصديرها تضمنت سبعة خيول عربية أصيلة، نُقلت وفق الإجراءات البيطرية والتجارية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لعودة قوية للخيول المصرية إلى أحد أهم الأسواق المهتمة بالسلالات العربية الأصيلة.

وأضاف أن "السوق العراقي يُعد من الأسواق الواعدة في مجال تربية الخيول، نظراً لاهتمام المربين بالسلالات العربية الأصيلة، وما تتمتع به الخيول المصرية من سمعة عالمية من حيث النقاء الجيني والجمال والتاريخ العريق"، متوقعاً أن "يسهم فتح هذا السوق في زيادة الطلب، ودعم المربين المحليين، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع".

وأشار شرباش، إلى أن "عملية التصدير تتم في إطار اهتمام الوزارة بتطوير منظومة تصدير الخيول وتنمية القطاع التعاوني المرتبط بها"، موضحاً أن "منظومة التصدير تُنفذ وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبموجب شهادة منشأ صادرة عن جامعة الدول العربية، ما يمنحها إعفاءً من الرسوم الجمركية ويعزز تنافسية الخيول المصرية في الأسواق العربية".

كما أكد أن استئناف التصدير يمثل دفعة قوية لقطاع الخيول في مصر، باعتباره قطاعاً تراثياً واقتصادياً مهماً، ويفتح الباب أمام زيادة العائدات من النقد الأجنبي، فضلاً عن تشجيع تحسين السلالات وإقامة شراكات واستثمارات مشتركة مع الدول العربية.

ولفت شرباش، إلى وجود برنامج لتصدير نحو 100 حصان خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بتوالي الشحنات ووجود طلبات من أسواق عراقية وأردنية وخليجية، ما قد يعيد لمصر مكانتها في سوق الخيول العربية عالمياً.