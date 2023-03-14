بعد يومين من الانخفاض الطفيف.. الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 155750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154750 دينارا مقابل 100 دولار.