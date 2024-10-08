بعد أيام من مواصلة الارتفاع.. الدولار ينخفض في أسواق بغداد  واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وشهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا منذ مطلع الاسبوع الحالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 154900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154500، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محلات الصيرفة سعر البيع 153800 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 153700 دينار مقابل 100 دولار.