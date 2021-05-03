بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للارتفاع مرة اخرى، يوم الاثنين، بعد عدة أيام من التراجع المستمر في المبيعات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.88 بالمئة لتصل الى 178 مليونا و947 الفاً و783 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد ، حيث بلغت المبيعات 162 مليوناً و293 ألفا و279 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 149 مليوناً و447 ألفا و783 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 91 مليونا و500 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و16 شركة صرافة مشاركة.