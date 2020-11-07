بعد هلاك اكثر من 20 ألف سمكة.. ديالى تعلن السيطرة على مرض (KHV)

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، يوم السبت، السيطرة على فيروس كوي الهربس (KHV) الذي يصيب الاسماك وتطويقه بالكامل، فيما دعت مربي الاسماك الى اتباع طرق الوقاية اللازمة والتعاون مع المستشفى البيطري لمنع اية اصابات جديدة.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز؛ انه "تم تشخيص اصابة بمرض KHV في الاسماك (التهاب الغلاصم الفايروسي) في منطقة جديدة الشط /الغالبية عن طريق قسم المختبرات في دائرة البيطرة لمزرعتي اسماك بعمر ٤ اشهر ووزن السمكة الواحدة ٣٥٠ غم وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع ادارة المحافظة وتشكيل لجنة خاصة من دوائر (الصحة والبيئة، الزراعة، مديرية الشرطة، مديرية الامن الوطني، المستشفى البيطري) حسب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ المادة ١٦ اولا".

وكشف الشمري؛ عن "تشكيل غرفة عمليات محلية في مركز المستشفى (الوبائيات، المختبر، الدواجن والاسماك) وبإشراف ادارة المستشفى لمتابعة المشاريع وتوجيه وحدات الاسماك في عموم المحافظة بزيادة الرصد والتحري عن الهلاكات الملفتة للانتباه وضرورة ارسال العينات المرضية حالا الى المختبر البيطري".

وأشار إلى أن "تأخر المربون بالابلاغ عن المرض سبب خسائر جسيمة في المزرعتين بنسبة 80% وهلاك اكثر من 20 الف سمكة"، مشددا على "ضرورة اعتماد اساليب التربية والسيطرة النموذجية وتجنب الازدحام في احواض تربية الاسماك والتواصل مع الكوادر البيطرية لتجنب اي اصابات او اوبئة".

واكد الشمري توجيه كافة الوحدات الادارية بعقد ندوات ارشادية توعوية لمربي الاسماك وخاصة بضرورة مراجعة المستوصفات البيطرية حال ملاحظة اي اعراض مرضية وتوجيههم على عدم رمي الهلاكات في الانهر بل استخدام الحرق والدفن وبحضور السلطة البيطرية ومديرية بيئة المحافظة.

ووجه الشمري مربي الاسماك بـ"عدم نقل الاصبعيات المصابة الى اية منطقة اخرى وعلى ضرورة مراجعة مستوصف الغالبية لاستلام مادة (الفركون) مجانا ليتم رش وتعقيم الاقفاص والاسماك من اجل السيطرة والحد من الاصابة".

وطمئن مدير المستشفى البيطري في ديالى المواطنين من عدم وجود اية مخاطر او تبعات تصيب الانسان جراء مرض (KHV) وانه يقتصر على اصابة الجهاز التنفسي للاسماك.

وشهدت محافظات عدة اصابات بمرض التهاب الغلاصم (KHV) الذي سبب هلاكات كبيرة في مزارع تربية الاسماك وخسائر مادية جسيمة لحقت بالمربين.