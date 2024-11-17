بعد هجوم بكتيري.. "ماكدونالدز" تنفق 100 مليون دولار لاستعادة ثقة العملاء

شفق نيوز/ أعلنت شركة "ماكدونالدز - McDonald’s" عن تخصيص 100 مليون دولار في إطار خطة شاملة تهدف إلى استعادة المبيعات ودعم أصحاب الامتياز، وذلك بعد تفشي بكتيريا "إيكولاي - E. Coli "المرتبطة بشرائح البصل المستخدمة في برغر " Quarter Pounder " والتي أثارت مخاوف كبيرة بين العملاء وأدت إلى تراجع ملحوظ في الإقبال.

وأوضحت الشركة أنها ستستثمر 35 مليون دولار في حملات تسويقية وإعلانية لتعزيز الثقة لدى العملاء وإعادة الزخم إلى المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت "ماكدونالدز -McDonald’s" لـ "بلومبرغ" تخصيص 65 مليون دولار لدعم أصحاب الامتياز من خلال مبادرات تشمل تأجيل الإيجارات، بهدف تخفيف الضغوط المالية عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.