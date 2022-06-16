بعد هبوط لأيام متوالية.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ عاودت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية للارتفاع، اليوم الخميس، (16 حزيران 2022) بعد عدة أيام من الهبوط المتكرر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 377 الف دينار، وسعر الشراء 373 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 374 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 337 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).