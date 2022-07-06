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بعد هبوط حاد بأسعار النفط.. هل يؤدي العراق دوراً بزيادة الإنتاج؟

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T12:52:34+0000
بعد هبوط حاد بأسعار النفط.. هل يؤدي العراق دوراً بزيادة الإنتاج؟

شفق نيوز/ علّق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الأربعاء، على إمكانية تأدية العراق دوراً بزيادة الإنتاج النفط في السوق العالمي، بعد الهبوط الحاد بأسعار الخام.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، ان "اسعار النفط ارتفعت نتيجة ظرف طارئ وهو حظر الصادرات الروسية مما ادى الى تقليل العرض مقابل الطلب وادى الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي هي ليست معادلة عرض وطلب طبيعية بل نتيجة ظرف طارئ متمثل بالحرب ومتى ما توقفت الحرب ستعود الامور الى طبيعتها ومن الممكن ان تعود الاسعار الى سابق عهدها".

وبين "اما على مستوى العراق فهو يواجه تحديات لا تتعلق بالإنتاج فقط بل بالأعمال اللوجستية، فعلى الرغم من القدرة على زيادة الانتاج ولكن نتيجة محدودية القدرة الاستيعابية لتحميل السفن بالنفط وانحسار خطوط التصدير عبر البصرة لا يمكن الاعتماد على زيادة كبيرة لصادرات العراق تزيد من قدرته على التصدير وبالتالي تسد العجز الحاصل".

ومساء يوم أمس الثلاثاء، سجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً مفاجئاً على الرغم من تسجيلها ارتفاعاً في صباح اليوم نفسه مقارنة باليوم السابق.

وهبط خام برنت 6.17 دولارات أو 5.44% إلى 107.33 دولارات للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.18 دولارات أو 4.78% إلى 103.07 دولارات للبرميل.

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