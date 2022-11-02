بعد أن كان يمتنع .. العراق يشتري الكهرباء من إيران بفصل الخريف

شفق نيوز/ أعلن مستشار وزير الطاقة الإيراني للشؤون الدولية محمد على فرحناكي، يوم الثلاثاء، ان العراق بدأ يشتري الطاقة الكهربائية في فصل الخريف بعد أن كان يمتنع عن ذلك.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن "فرحانكي" قوله، إنه "تم إنشاء قدرة لتبادل الكهرباء بين إيران ودول العراق وأفغانستان وباكستان، فيما تصل كمية الكهرباء التي يمكن عبورها إلى 1800 ميغاواط".

وأضاف لقد تم تصدير الكهرباء الى العراق في فصل الخريف بعد التوقيع على اتفاقيات طويلة الأمد، بعدما كان هذا البلد يمتنع عن شراء الكهرباء في الخريف خلال الأعوام الماضية.

كما أشار مستشار وزير الطاقة في الشؤون الدولية إلى أن مستوى تصدير الكهرباء الايراني الى العراق وصل في فترات معينة الى 1540 ميغاواط .

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.