بعد نقاش لمسودة قانون النفط والغاز الاتحادي.. دعوة حكومية للتعجيل بإقراره

شفق نيوز/ اكد وزير النفط على أهمية التعجيل بإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وأهميته في تنظيم ادارة الثروة النفطية والغازية في العراق.

وقال احسان عبد الجبار اسماعيل إن جلسة اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط التي عقدت يوم الأربعاء تضمنت مناقشة ومراجعة النسخة النهائية من قانون النفط والغاز الاتحادي، مؤكداً على إحالة هذه النسخة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات المعنية في الوزارة، سيقوم مجلس الوزراء بمراجعة هذه النسخة، واحالتها بدوره الى مجلس النواب من اجل تشريع هذا القانون.

واكد حرص الوزارة على اقرار قانون يسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية، والاستثمار الأمثل للثروة الوطنية في العراق من اجل دعم الاقتصاد الوطني.