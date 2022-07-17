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بعد إنخفاض كبير .. الذهب يستقر في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-17T08:44:33+0000
بعد إنخفاض كبير .. الذهب يستقر في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأحد، (17 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 351 الف دينار، وسعر الشراء 347 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 314 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 310 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الفاً و 320 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وتراجعت أسعار الذهب وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي، حيث أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

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