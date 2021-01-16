بعد إنخفاضها للصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 91 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمانية دول بلغت 5.541 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار866 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.675 ملايين برميل يوميا ".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 91 الف برميل باليوم بعد ان نزلت الى الصفر في الاسبوع الذي سبقه".

واشارت الى ان "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.958 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 600 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 328 الف برميل يوميا، والبرازيل وبكمية 201 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 195الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 168 الف برميل يوميا، فيما انخفضت من كولمبيا لتصل الى الصفر".

واعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في 8 كانون الثاني ان صادرات العراق من النفط لامريكا انخفضت الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.