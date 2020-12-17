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بعد موقف مجلس الوزراء.. الدينار العراقي يلتقط انفاسه بعض الشيء أمام الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-17T10:19:04+0000
بعد موقف مجلس الوزراء.. الدينار العراقي يلتقط انفاسه بعض الشيء أمام الدولار

شفق نيوز/ تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، ظهر يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن بورصة الكفاح سجلت 131000 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ساعة من تسجيل 136000 دينار مقابل العملة الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت وكالة شفق نيوز، مسودة قانون الموازنة والتي تضمنت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار

وتعقيباً على ذلك قال مجلس الوزراء العراقي إن سعر صرف الدولار الوارد بمشروع قانون الموازنة، مقترح من قبل وزارة المالية.

وأبلغ مصدر مسؤول بالمجلس وكالة شفق نيوز، أن هذا المقترح سيتم مناقشته في جلسة المجلس المقبلة، بالإضافة إلى بنود اخرى، وهو قابل للتعديل.

هذا الأمر دفع اللجنة المالية لعقد اجتماع طارئ عصر اليوم، قال إنه لبحث أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ المسربة.

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