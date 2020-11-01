بعد موقف المالية العراقية.. البرلمان يعلن موعد التصويت على قانون الاقتراض

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، عن موعد التصويت على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة قانون تمويل العجز المالي للعام المسمى بالاقتراض 2020".

وأضاف كوجر، ان "البرلمان أنهى القراءة الأولى للقانون وسيقرأ القراءة الثانية بعد استئناف الجلسات من قبل رئاسة المجلس"، مؤكدا أن "نهاية الأسبوع المقبل موعدا للتصويت على القانون".

وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.