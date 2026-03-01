بعد منتصف الظهيرة.. تحديث أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، ظهيرة اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد ارتفاع سجلته صباحاً.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد تراجعت لتسجل 155200 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر 157000 دينار صباحاً.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، بلغ سعر البيع 155750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154750 ديناراً، بانخفاض عن مستويات الصباح.

أما في أربيل، فقد انخفضت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 153850 ديناراً.

ويتواصل تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، متأثراً بالتطورات الاقتصادية والسياسية والتوترات الإقليمية، ما يجعل الأسعار قابلة للتغير السريع خلال اليوم.