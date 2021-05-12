بعد مناشدة نشرتها شفق نيوز.. ديالى تعتمد آليات جديدة لتسويق الرقي

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية، يوم الاربعاء، عن تعميم آليات وضوابط جديدة لتسهيل تسويق محصول الرقي إلى خارج محافظة ديالى ومنع تلف المحصول وتفادي خسائر اقتصادية جسيمة قد تلحق بالمزارعين.

وحذرت ناحية العظيم في محافظة ديالى، في وقت سابق اليوم الاربعاء، من فشل موسم تسويق محصول الرقي بسبب "عراقيل امنية في نقاط التفتيش" ضمن اجراءات حظر التجوال، وناشدت الحكومة الى تسهيل حركة قوافل تسويق المحاصيل الزراعية من المحافظات الاخرى.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية رعد التميمي لوكالة شفق نيوز، إنه تم استحصال موافقة وزير الزراعة ومحافظ ديالى بمرور الشاحنات الزراعية المحملة بمحاصيل الرقي والمحاصيل الاخرى الى محافظات الوسط والجنوب لحماية المنتج الوطني من التلف والخسائر الجسيمة خلال موسم جني الرقي الذي يعد الموسم الذهبي لمزارعي ناحية العظيم.

وأضاف أن المحافظ اوعز باستثناء المركبات والقوافل الزراعية الى بغداد والمحافظات الاخرى، من اجراءات حظر التجول وتسهيل اجراءات مرورها خلال نقاط التفتيش والحواجز الامنية.

بدوره اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اعتماد آليات سلسة وناجعة لتصدير محصول الرقي ووصوله لمراكز التصدير في المحافظة.

واكد التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه على اطلاع مستمر ومتابعة حلول ازمة حصاد وتصدير محصول الرقي في المحافظة، مؤكداً أنه مع الاجراء الذي يضمن حقوق الفلاحين وعدم تلف المحاصيل.

ووجه التميمي، جميع الجهات المرتبطة بتسهيل اجراءات مرور العجلات ذات حمولة محصول الرقي لتجاوز الازمة الحاصلة وعدم السماح باي تجاوز وعدم تضرر المزارعين.

وتابع التميمي "وصلتنا العديد من المناشدات من المزارعين ولعدم تلف محاصيلهم وجهنا بالتنسيق من خلالنا مع السيطرات الامنية والمرابطات وجميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الاجراءات.

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة.