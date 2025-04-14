بعد مفاوضات مسقط.. التومان الإيراني يتعافى أمام الدولار

شفق نيوز/ ارتفع التومان الإيراني، يوم الاثنين، إلى مستوى جديد أمام الدولار ليصل إلى 8.000 تومان، وذلك بعد يومين من انتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أنها جرت في أجواء بناءة.

وفي ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، وصل سعر الدولار الشهر الماضي إلى 107 آلاف تومان.