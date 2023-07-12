بعد لقائه السوداني.. رجل أعمال مصري يعلن عن "مشروع عملاق" في بغداد

شفق نيوز / أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، يوم الأربعاء عن تفاصيل لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لافتاً إلى أن اللقاء أثمر عن مشروع عملاق في بغداد.

ونشر ساويرس على حسابه في "تويتر"، صورة جمعته بالسوداني، معلقاً عليها بالقول: "لقاء أخوي مثمر لمشروع عملاق فى بغداد"، مضيفاً: "مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي".

ونجيب أنسي ساويرس (17 يونيو/حزيران 1955) في محافظة سوهاج مركز طهطا، هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وأطلق نجيب ساويرس، قناتين تلفزيونيتين وصحف مصرية، وتقدر ثروته بـ 2.9 مليار دولار، وترتيبه رقم 577 في قائمة أغنى أغنياء العالم، ويحتل المرتبةَ الرابعةَ في مصر.