منذ كسره حاجز المليون.. الذهب يواصل الصعود في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استمرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي بالارتفاع، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.105 مليون دينار، وسعر الشراء 1.101 مليون دينار، فيما سجلت أمس الاثنين 1.071 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.075 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.071 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.105 مليون دينار و1.115 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.075 مليون دينار و1.085 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.178 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.125 مليون دينار، وعيار 18 بيع 965 ألف دينار.

وبذلك تستمر أسعار الذهب بالارتفاع منذ أن تجاوزت يوم الأربعاء الماضي (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويأتي صعود الدولار والذهب بعد تجاوز سعر الصرف 150 ألف دينار لكل 100 دولار وارتفاع الذهب عيار 21 لأكثر من مليون دينار، وسط عدم استقرار سياسي وتهديدات أميركية وصعوبات حصول التجار على الدولار رسمياً.

ويرى خبراء أن تذبذب الدولار مؤقت ويرتبط بإجراءات الانضباط المالي، فيما يُتوقع استمرار ارتفاع الذهب حتى نهاية 2026 بدفع من البورصات العالمية والتوترات الجيوسياسية.