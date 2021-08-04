بعد أكثر من عامين.. الزراعة تطلق المستحقات المالية لمسوقي القمح والشعير

شفق نيوز/ باشرت وزارة الزراعة، يوم الاربعاء، بصرف المستحقات المالية لمسوقي القمح والشعير المتأخرة منذ أكثر من عامين، داعية الفلاحين الى التوجه الى المواقع المعنية لاستلام أموالهم.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان شركة ما بين النهرين العامة للبذور باشرت بصرف دفعات من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا من القمح لعام 2021، ومسوقي محصول الشعير العلفي للموسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

وبينت أنها قامت بتحويل المبالغ المالية الى المحافظات العراقية كافة لتوزيعها على الفلاحين في المواقع المعنية بكل محافظة، مشيرة الى ان الصرف يتم حسب اولوية التسويق في كل موقع ومركز حال اكتمال تدقيق المعاملات.

ودعت الوزارة الفلاحين والمزارعين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول القمح ومسوقي محصول الشعير العلفي ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة للأعوام المذكورة، التوجه الى مواقع تنقية وتعفير البذور ومراكز استلام الشعير العلفي التي تم تسويق محاصيلهم اليها التابعة للشركة، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية لاستلام مستحقاتهم.