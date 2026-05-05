بعد قفزة حادة .. النفط يراجع بأكثر من 1% مع تحركات أميركية لتأمين هرمز

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% خلال تعاملات الثلاثاء، بعد موجة صعود حادة سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك مع بدء الولايات المتحدة تحركات بحرية لتأمين المرور في مضيق هرمز وطمأنة الأسواق بشأن تدفق الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأطلقت واشنطن، أمس الاثنين، عملية جديدة لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، حيث تمكنت سفينة أمريكية تابعة لشركة ميرسك من مغادرة الخليج عبر المضيق تحت حماية عسكرية أمريكية، الأمر الذي خفف مؤقتاً من مخاوف انقطاع الإمدادات العالمية.

و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 1.22 دولار لتصل إلى 113.22 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.02 دولار ليبلغ 104.40 دولارات للبرميل، بعد مكاسب قوية تجاوزت 4% إلى 5% في جلسة الاثنين.

ورغم هذا التراجع، ما تزال الأسواق النفطية تحت ضغط التوترات العسكرية في الخليج، بعد أن شنت إيران هجمات استهدفت عدداً من السفن التجارية، فضلاً عن تعرض ميناء نفطي رئيسي في الإمارات لضربة أدت إلى اندلاع حريق، في ظل تصاعد المواجهة المرتبطة بالسيطرة على مضيق هرمز.

ويُعد المضيق شرياناً رئيسياً للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من الطلب العالمي اليومي على النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملاً مباشراً في تقلب الأسعار وتهديد أمن الإمدادات.

في المقابل، حذرت مجموعة غولدمان ساكس من أن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في ثماني سنوات، مع استمرار السحب السريع من الاحتياطيات التجارية والاستراتيجية نتيجة تعطل الإمدادات، ما يبقي احتمالات ارتفاع الأسعار قائمة خلال المدى القريب.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث أن آثار النقص الفعلي في الإمدادات ستبدأ بالظهور تدريجياً في الأسواق العالمية إذا استمر تعطيل الملاحة في هرمز، مشيراً إلى أن العالم يواجه ضغوط عرض متزايدة رغم التهدئة المؤقتة في حركة الشحن.