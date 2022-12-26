بعد قفزة بأسعار الدولار.. خبير يتحدث عن "حوالات سوداء" وتهريب بالعملة مشابه للمشتقات النفطية

شفق نيوز/ حذر الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، يوم الاثنين، من مخاطر استمرار ارتفاع الدولار في السوق المحلي.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاطر في قضية استمرار انخفاض مبيعات البنك المركزي للعملة، الى ما دون مستوى 180 مليون دولار يوميا وهو الذي ساهم بدفع الدولار محليا نحو الارتفاع المتزايد، خصوصاً مع تشديد الاجراءات على الحوالات التجارية بانواعها المختلفة والذي قد يفضي اخيرا الى ضعف في إمدادات وصول السلع المختلفة وتفاقم المشكلة، التي قد تدفع الى شحة الامدادات ثم ارتفاع اسعارها بسبب شحة السلع وارتفاع سعر الدولار وارتفاع كلف الحوالة".

وأضاف ان "الاجراءات المطلوبة لتفادي هذه المخاطر هي التفاوض مع الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية لمنح فرص أكبر لتمرير الحوالات خصوصا المتوسطة والصغيرة منها وتخفيف القيود، وأن تولي الجهات الامنية ايقاف عملية تهريب العملة برا ( الحوالات السوداء) إن وجدت، ونقلها باتجاه البلدان (تركيا وايران) ، بعمليات تهريب مشابهة لتهريب المشتقات النفطية".

وشدد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي أنه "يجب تأكيد الخطاب الحكومي والبنك المركزي على استمرار ضخ الأموال بالعملة الصعبة والمحافظة على استقرار الصرف دون نية للتغيير صعودا، مع استخدام آليات عدة لإجراء الحوالات الخارجية وعدم الاقتصار على حوالات الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية، مع التدخل المباشر للبنك المركزي لتنظيم الحوالات الكبيرة للتجار عبر آليات يتخذها المركزي دون وساطة المصارف الخاصة".

وارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار .

وفي اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157150 دينارا مقابل 100 دولار.