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بعد قطيعة لعشرة أعوام.. العراقيون يحتسون الشاي الهندي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-10T17:19:07+0000
بعد قطيعة لعشرة أعوام.. العراقيون يحتسون الشاي الهندي

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ايكونوميك تايمز" الهندية، يوم الاربعاء، ان العراق قد يعيد فتح أبوابه امام "الشاي الهندي"، بعد قطيعة استمرت نحو عشرة اعوام.

واوضحت الصحيفة الهندية تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان غرفة التجارة في بغداد وجهت دعوات الى شركات الشاي الهندية للمشاركة في أول مهرجان للشاي يقام في العراق في 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واشارت الصحيفة الى ان المهرجان العراقي سيساعد شركات الشاي الهندية التي تنتج نحو 1400 مليون كيلوغرام من الشاي سنويا، لاقامة شبكة من العلاقات مع المشترين العراقيين واستعادة السوق العراقية المفقودة.

واكد رئيس "رابطة الشاي الهندي" سوجيت باترا، الدعوة العراقية للمشاركة في المهرجان العراقي المرتقب، موضحا ان العراق ظل سوقا رئيسيا للشاي الهندي حتى العام 2006، لكن نتيجة لعدة عوامل، من بينها التأخير في دفع مستحقات مالية، تراجعت صادرات الشاي الهندية تدريجيا ووصلت الى جمود كامل في عامي 2011 و2012.

ولفتت الصحيفة الهندية الى ان الحكومة العراقية اعتادت شراء الشاي من الهند من خلال برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، وكان العراق وقتها يستورد نحو 80 مليون كيلوغرام من الشاي، بينها 40 الى 45 مليون كيلوغرام من الهند.

وتابعت انه منذ العام 2007، حلت سيريلانكا مكان الهند كمصدر أول للشاي الى العراق، وهي الان تستحوذ على 80% من السوق العراقية. وفي الوقت نفسه، فان المصدرين الهنود خسروا تدريجيا كل صلاتهم المعرفية بالمشترين العراقيين.

وبعد الدعوة الموجهة من غرفة التجارة في بغداد، تواصلت السفارة الهندية في العاصمة العراقية، مع "هيئة الشاي" الهندية للمشاركة الى جانب شركات الشاي الهندية في المهرجان المقرر أواخر الشهر الجاري.

ولفتت "رابطة الشاي الهندي" الى ان العراق والهند يتمتعان بعلاقات تجارية وثقافية وسياسية طويلة الامد، مشيرة الى ان لدى الهند وفرة في الامدادات من انواع الشاي التي يستوردها العراق، وباسعار مختلفة.

واوضحت الرابطة انه من اجل استعادة السوق العراقي، فان الرابطة طلبت الدعم الفعال من هيئة الشاي الهندية والسفارة الهندية من اجل المساهمة في بناء الثقة والعلاقات مع المشترين العراقيين.

وقال سوجيت باترا "نسمع ان بعض الشاي الهندي يدخل الى العراق من خلال دبي، لكن ما من صادرات مباشرة الى العراق، ولذلك هناك حاجة لاستعادة الصادرات المباشرة".

ولفتت الصحيفة الى ان صادرات الشاي الهندية تعاني من تراجع حيث بلغت 119 مليون كيلوغرام خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني/يناير واغسطس/آب 2021، علما بان شحنات الصادرات الهندية بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي 135 مليون كيلوغرام.

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