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بعد قرار أردوغان.. الليرة التركية تنخفض 17 في المئة مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-22T06:08:15+0000
بعد قرار أردوغان.. الليرة التركية تنخفض 17 في المئة مقابل الدولار

شفق نيوز/ انخفضت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 17% خلال تعاملات الأسواق الآسيوية المبكرة ليوم الاثنين، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ باستبدال رئيس البنك المركزي في البلاد.

وسجلت العملة 8.3974 مقابل الدولار وهو أضعف مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعتبر قرار أردوغان بإقالة المحافظ ناجي إقبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، بمثابة "ضربة لثقة المستثمرين ويثير القلق" من أن تشرع الدولة مرة أخرى في مسار أسعار صرف منخفضة للغاية.

تجاوزت ردة الفعل الأولية في الأسواق تقديرات بعض المحللين، وتمثل انعكاسا سريعا لحماس المستثمرين تجاه الأسواق التركية.

وارتفعت الليرة بنحو 18% تحت إشراف إقبال حيث أنهى هيكل تمويل معقد وتعهد بضمان استقرار الأسعار. وتأتي إزالته المفاجئة في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ضعفي ما كان متوقعا، لكن يتزامن مع تسارع التضخم.

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