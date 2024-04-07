بعد قرار حكومي.. العراق يتراجع في قائمة أرخص أسعار البنزين حول العالم

شفق نيوز/ بعد قرار حكومي برفع أسعار البنزين "المحسن والممتاز، تراجع العراق مراتب عديدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 20 بعدما كان في المرتبة 14 عالميا، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر حيث بلغ 0.029 دولار للتر الواحد.

وبحسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس"، طالعتها وكالة شفق نيوز، فقد جاءت ليبيا في المرتبة الثانية بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، ومصر رابعاً بـ0.286 دولار للتر الواحد، والكويت خامسا 0.341 دولار للتر، والجزائر سادسا 0.341 دولار للتر، وانغولا سابعا 0.360 دولار للتر، وتركمانستان ثامنا 0.429 دولار للتر، وماليزيا تاسعا 0.431 دولار للتر، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة العاشرة 0.525 دولار للتر الواحد.

وبعد نيجيريا بعشر مرتبات، ووفق التصنيف، حل العراق في المرتبة 20 بسعر 0.694 دولار للتر الواحد، بينما جاءت الإمارات في المرتبة 25 بسعر 0.825 دولار للتر، أما سوريا فاحتلت المركز 34 بسعر 0.999 دولار للتر، فيما حلت الصين في التصنيف 64 بتسعيرة وصلت إلى 1.201 دولار للتر، وحلت موناكو وهونغ كونغ في المراتب الأخيرة بأرخص أسعار البنزين في العالم.

ويأتي هذا التراجع بعد صدور قرار حكومي برفع اسعار البنزين المحسن الى 850 دينارا والممتاز إلى 1250 دينارا، وادى ذلك الى استياء شعبي رفضا لقرارات الحكومة ومطالبات برلمانية للتدخل لمنع تنفيذ القرار.

ورغم بقاء سعر البنزين "العادي" في العراق بقيمة 450 ديناراً، إلا أنه لم يؤخذ بالاعتبار في التصنيفات العالمية، بسبب رداءته وفق مراقبون.

ويقول مستشارون حكوميون ومراقبون، إن القرار يأتي في إطار خطة واسعة اتخذتها الحكومة للحد من الازدحامات المرورية، لكنه أثار غضب وتذمر السائقين بصورة خاصة والمواطنين بصورة عامة، لما له من تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.