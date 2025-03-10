بعد قرار ترامب.. الكهرباء العراقية تتحرك سريعاً لتفادي أزمة الصيف

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن استعداداتها لفصل الصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبير على منظومة الكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيف المقبل".

وأوضح العبادي، أن "الخطة تتضمن فك الاختناقات، واستحداث مغذيات جديدة، ونصب محطات متنوعة، فضلاً عن تحويل اعتماد الدوائر الحكومية إلى منظومات الطاقة الشمسية، حيث تشمل المرحلة الأولى تجهيز أكثر من 540 مبنى حكومياً، سيتم إنجاز ثلثها قبل الصيف".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستستورد نحو 600 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز المسال عبر إنشاء منصات عائمة في الموانئ العراقية، والتي ستنجز قبل الصيف المقبل، مما سيوفر حوالي 4000 ميغاواط من الكهرباء"، لافتاً إلى "استمرار العمل بالاتفاقية الموقعة مع تركمانستان لاستيراد الغاز كبديل عن الغاز الإيراني".

وبشأن الربط الكهربائي مع الدول الخليجية، أوضح العبادي، أن "مشروع الربط الخليجي سينجز بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط قبل حزيران المقبل، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا لزيادة القدرة التوليدية".

وتابع العبادي، حديثه قائلاً إن "الحكومة ووزارة الكهرباء تبذلان جهوداً كبيرة لضمان استقرار منظومة الطاقة، من بينها دعم مبادرة البنك المركزي العراقي التي توفر قروضاً للمواطنين لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل، مما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية".

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويواجه تحديات في توفير بدائل كافية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية.

وفي بيان صدر مساء يوم أمس، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، ملف تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما أشار والتز إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

يذكر أن نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، وليد السهلاني قال لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

وانتهت يوم السبت الماضي، (8 آذار/ مارس 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.