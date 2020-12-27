بعد قرار ايراني مفاجئ.. كهرباء تركية إلى العراق عبر كوردستان بدءاً من الغد

شفق نيوز/ تبدأ تركيا، يوم غد الاثنين، تصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي - زاخو في اقليم كوردستان ولمدة 11 شهراً.

يأتي ذلك بعد قرار ايراني بتخفيض تجهيز العراق بوقود الغاز من 5 ملايين إلى 3 ملايين متر مكعب "لعدم تسديد الديون" الامر الذي يؤثر في ساعات تجهيز الكهرباء لمستويات كبيرة.

وقالت وسائل اعلام تركية، إن هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا منحت ترخيصاً لشركة "أكسا أكسن" لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق، وذلك ابتداءً من الاثنين ولمدة 11 شهراً، عبر خط سيلوبي-زاخو.

وأوضحت تقارير اخبارية تركية، أنه بموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتصدر تركيا الكهرباء في الوقت الراهن إلى 3 دول هي جورجيا واليونان وبلغاريا.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق اليوم، أن إيران قررت تخفيض تجهيز العراق بوقود الغاز من 5 ملايين إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون، محذرةً من أن هذا سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الأوسط، فيما سيزور وزير الطاقة الإيراني العراق الثلاثاء المقبل لبحث تجهيز الغاز والمستحقات المالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز.

ويأتي قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني بعد أسبوعين من اتخاذ قرار مماثل لخَفَض نسبة التجهيز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب.

وأضاف موسى أن "التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الأوسط"، مبيناً أن "الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني غير صحيح لأن الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل وتعمل على الغاز الوطني، لكن التخفيض الإيراني سيسبب تراجعاً كبيراً بساعات تجهيز الكهرباء".