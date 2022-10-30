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بعد "إفلاسه".. البنك المركزي العراقي يضع مصرفاً أهلياً تحت الوصاية (وثائق)

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-30T11:37:51+0000
بعد "إفلاسه".. البنك المركزي العراقي يضع مصرفاً أهلياً تحت الوصاية (وثائق)

شفق نيوز/ وضع البنك المركزي العراقي، مصرف "الشمال" للتمويل والاستثمار تحت الوصاية بعد أن بلغ مرحلة "الإفلاس".

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز اليوم الأحد، فقد قرر مجلس إدارة البنك وضع مصرف "الشمال" تحت الوصاية، وتسمية محمد علي حسين وصيا على المصرف.

واشار الى ان الوصي سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر اموال مصرف الشمال وسوء استخدامها.

كما قام سوق العراق للأوراق المالية بإرسال كتاباً إلى مصرف الشمال يعلن عن إيقاف تداول أسهمه ابتداء من 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بناء على كتاب البنك المركزي بوضع المصرف تحت الوصاية.

وتنص المادة 67 من قانون المصارف بأن يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 67 وتزويده برأس مال من قبل الدولة للحصول على كل أو جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لإعادة التأهيل.

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