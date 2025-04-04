بعد فرضها رسوم جمركية.. ترامب يرد على الصين: أصيبت بالذعر

شفق نيوز/ رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرسوم التي فرضتها الصين، بعد قراره بفرض رسوم جمركية، حيث وصف خطوة بكين بـ"لعبتها بشكل خاطئ وأصيبت بحالة من الذعر".

وفي سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لعبت الصين لعبتها بشكل خاطئ، وأصابها الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمّله".

وردت الصين بقوة الجمعة على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة، وفرضت تعرفة بنسبة 34% على كل الواردات الأمريكية، كما أحالت المسألة فورا على منظمة التجارة العالمية.

وأكد ترامب، أن أرقام الوظائف الأخيرة جاءت "ممتازة وبأفضل مما كان متوقعًا"، مؤكدًا أن خطته الاقتصادية "بدأت تؤتي ثمارها بالفعل"، متابعا "تماسكوا! لا يمكننا أن نخسر".

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها المنتظر عن التوظيف، اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 228 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 117 ألف وظيفة في فبراير/ شباط.

وقالت تقارير إن الاقتصاد الأمريكي شهد فرص عمل أكثر بكثير مما كان متوقعا في مارس/ آذار، إلا أن الرسوم الجمركية الشاملة التي ترامب على الواردات قد تختبر متانة سوق العمل في الأشهر المقبلة في ظل تراجع ثقة الشركات وانخفاض سوق الأسهم.