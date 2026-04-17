بعد فتح مضيق هرمز.. أسعار النفط تهبط بنسبة 10%

هبطت أسعار النفط بنسبة 10% في الأسواق العالمية، عصر اليوم الجمعة، بعدما أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية وغيرها.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم حزيران/ يونيو المقبل، انخفض قرابة الساعة 13:10 بتوقيت غرينيتش بنسبة 10.42% ليصل إلى 89.03 دولاراً.

فيما هبط سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آيار/ مايو المقبل، بنسبة 11.11% ليصل إلى 84.17 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط بعدما أعلنت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.