بعد إغلاق هرمز.. مسؤول عراقي يوضح الموقف بميناء أم قصر

شفق نيوز- البصرة

نفى مصدر مسؤول في شركة الموانئ العراقية، مساء الثلاثاء، خلو ميناء أم قصر في محافظة البصرة من السفن بعد توقف الخطوط المباشرة من الصين على خلفية إغلاق مضيق هرمز.

وقال مدير ميناء أم قصر الجنوبي، محمد طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "البواخر القادمة من دبي بالإمارات والسعودية وقطر تواصل دخول الميناء بشكل طبيعي، أي القادمة من الموانئ الأقرب من مضيق هرمز"، مشيراً إلى اعتذار دخول خط "السي أم اي" فقط عن دخول الميناء.

وأكد طاهر، أن "قرابة 10 أو 11 باخرة لا تزال داخل الميناء"، وأن البواخر القادمة من الصين وأماكن أخرى بعيدة يتعذّر وصولها بسبب إغلاق المضيق.

من جانبه قال مصدر في شركة الموانئ العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن "ميناء أم قصر الجنوبي استقبل ثلاث سفن، بينما استقبل الشمالي سبع بواخر"، مشيراً إلى أن "عمليات الشحن والتفريغ مستمرة بمعدل من 1800 إلى 2000 حاوية تخرج من الميناء".

وأضاف أن "أغلب البضائع تأتي من دبي، أي أنها لا تأتي من مناطق أبعد من مضيق هرمز، بمعنى أنها لا تأتي عبر الخطوط المباشرة"، مبيناً أن الخطوط العاملة من دبي مستمرة بشكل طبيعي.

وكانت مصادر ملاحية أشارت إلى أن ميناء أم قصر الجنوبي خلا من السفن بعد توقف 3 خطوط مباشرة من الصين، عقب إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أعلن مساء أمس الاثنين، إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة النقل البحري الدولية.