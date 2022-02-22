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بعد عودة ارتفاع الدولار .. أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-22T08:23:48+0000
بعد عودة ارتفاع الدولار .. أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الثلاثاء (22 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 390 الف دينار، و سعر الشراء 386 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 384 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 360 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 356 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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