بعد إعلان ترامب.. الخزانة الأمريكية تشرع برفع العقوبات عن سوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، البدء بعملية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وذكر بيسنت على منصة "إكس"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات بهدف استقرار الوضع ومساعدة سوريا على التحرك نحو السلام".

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقال ترامب، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع محمد بن سلمان.

كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

والأربعاء، التقى ولي العهد السعودي، والرئيس الأميركي، بالرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض.

يذكر أنه منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، طالبت السلطات الجديدة في دمشق المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، واعتبرتها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

في حين حذرت الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.