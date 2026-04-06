بعد إعفائه من قيود هرمز.. العراق يحث عملاءه على تقديم جداول لتحميل النفط

شفق نيوز- بغداد

حثّت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عملاءها على تسريع تقديم جداول تحميل النفط الخام خلال 24 ساعة، عقب إعفاء العراق من أي قيود إيرانية على العبور عبر مضيق هرمز.

وأكدت الشركة، جاهزية جميع محطات التحميل، بما فيها محطة نفط البصرة، للعمل بكامل طاقتها، وتنفيذ برامج الرفع التعاقدية دون قيود.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف الصادرات في دعم إنتاج العراق، العضو في منظمة أوبك، والذي انخفض خلال الشهر الماضي إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

في المقابل، لا يزال الغموض يحيط بمدى استعداد مالكي السفن للدخول إلى الخليج العربي لتحميل النفط، في ظل استمرار التوترات والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تفرضه من مخاطر أمنية على حركة الملاحة.