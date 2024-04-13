بعد عطلة العيد.. الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح يوم السبت، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم الثلاثاء الماضي 148100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن البورصة لا تتداول خلال أيام العطل الرسمية، إلا أن الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 148100 دينار، والشراء 147700 دينار، مقابل كل 100 دولار.