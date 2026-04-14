بعد عبور الناقلة الصينية لمضيق هرمز.. ترقب لتحميل شحنة من العراق

أفادت بيانات ملاحية، يوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط "Morlickishan" الخاضعة للعقوبات، دخلت مضيق هرمز حيث من المتوقع أن تتجه إلى العراق لتحميل زيت الوقود (Fuel Oil) في 16 نيسان/أبريل، ما يسلط الضوء على استمرار تدفقات الطاقة المرتبطة بالمنطقة رغم القيود المفروضة.

وتشير المعطيات إلى أن السفينة المرتقبة للعمل في العراق كانت قد شاركت سابقاً في نقل النفط الروسي والإيراني، وهو ما يعكس تعقيد شبكات الإمداد في ظل العقوبات الدولية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم ذكرت فيه وكالة "رويترز" أن ناقلة نفط صينية خاضعة للعقوبات الأمريكية نجحت في عبور مضيق هرمز، في خطوة تُعد الأولى منذ بدء إجراءات الحصار التي فرضتها الولايات المتحدة على حركة الشحن المرتبطة بإيران

وقالت ناقلة النفط الصينية "Rich Starry" الخاضعة للعقوبات ايضاً عبرت المضيق محملة بنحو 250 ألف برميل من الميثانول، بعد تحميلها من ميناء الحمرية في الإمارات العربية المتحدة، رغم إدراجها ومالكها على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تعاملات مرتبطة بـ إيران.

ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية أي تحركات في الخليج العربي، حيث يُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لصادرات النفط، فيما تثير هذه التطورات تساؤلات بشأن فعالية القيود الأمريكية وإمكانية استمرار تدفق الإمدادات، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعراق.