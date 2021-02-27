بعد عام على إغلاقه.. إعادة فتح معبر حدودي بين كوردستان وتركيا

شفق نيوز/ استأنف معبر سرزيري الحدودي الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا عمله مجددًا يوم السبت بعد نحو عام من إغلاقه في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ويقع المنفذ الحدودي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وفي قضاء جوقورجا التابع لولاية هكّاري جنوب شرقي تركيا.

وأجرى قائمقام جوقورجا حسن قورت، السبت، زيارة تفقدية إلى المعبر، رفقة رئيس البلدية أنصار دوندار، ومدير الأمن فاتح أجار، وفق ما أفادت وكالة الأناضول المملوكة لأنقرة.

وفي كلمة خلال الزيارة، قال قورت إن المعبر، الذي يسمى "أوزوملو" من الجانب التركي، أغلق في 3 مارس/ آذار 2020 بموجب تعميم من وزارة الداخلية بسبب وباء كورونا.

وأشار إلى أن المعبر افتتح اليوم بشكل فعلي بالتزامن مع افتتاح معبر سيريزي المقابل له من جانب إقليم كوردستان.

وأكّد أن المعبر الحدودي يشكل أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى الشعبين التركي والعراقي.