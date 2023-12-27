بعد عامين من المكاسب القوية .. الدولار يتجه نحو الانخفاض في 2023

شفق نيوز/ ظل الدولار تحت الضغط يوم الأربعاء، بينما يقترب اليورو من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع هيمنة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، في ظل تدفقات هزيلة في نهاية العام تبقي التحركات محدودة.

مع خروج المتداولين لقضاء العطلات على مستوى العالم حتى العام الجديد، فمن المرجح أن يشهد الأسبوع المختصر أحجامًا ضعيفة.

مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي. وبلغ سعر العملة مقابل ست عملات منافسة 101.54، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 101.42 الذي لامسته الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر نحو الانخفاض بنسبة 1.9% في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وكان الضعف الأخير في الدولار نتيجة لتوقع الأسواق لتخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل مما يؤثر على جاذبية الدولار.

تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 79٪ لخفض أسعار الفائدة بدءًا من مارس 2024، وفقًا لأداة CME FedWatch، مع تسعير ما يصل إلى 153 نقطة أساس من التخفيضات للعام المقبل.

وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو 0.07% إلى 1.1034 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العملة الموحدة نحو 3% هذا العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يضاهي الارتفاع الذي حققته العام الماضي.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.17% إلى 142.64 للدولار ويتجه نحو الانخفاض بنسبة 8% هذا العام على الرغم من أن العملة الآسيوية شهدت نوبة من القوة في الأسابيع الأخيرة حيث يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان سيخرج قريبًا من سياسته شديدة التساهل. . . . .

ملخص لآراء البنك المركزي في اجتماعه الصادر في ديسمبر أظهر اجتماع 18-19 أن صانعي السياسة في بنك اليابان رأوا الحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل في الوقت الحالي، حيث دعا البعض إلى نقاش أعمق حول الخروج المستقبلي من التحفيز الضخم.

وفي أماكن أخرى، وصل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر ولكنهما انخفضا قليلاً في التعاملات المبكرة. تم شراء الدولار الأسترالي آخر مرة عند 0.6822 دولار أمريكي، بينما كان سعر الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار أمريكي.