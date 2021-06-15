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بعد ظهور اصابات في بغداد.. "سلة دواجن العراق" تستنفر لمواجهة انفلونزا الطيور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-15T06:39:28+0000
بعد ظهور اصابات في بغداد.. "سلة دواجن العراق" تستنفر لمواجهة انفلونزا الطيور

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، اطلاق خطة استنفار شاملة لمواجهة انفلونزا الطيور بعد ظهور اصابات في عدة مواقع بالعاصمة بغداد ومحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

 وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، إن دائرته "شكلت غرفة عمليات مؤلفة من ادارة المستشفى وشعبة الدواجن  وشعبة الوبائيات والمختبر لمواجهة اي اصابات محتملة بانفلونزا الطيور وتحصين مزارع تربية الدواجن من خطر الوباء".

وذكر الشمري أن "خطة التحصين تشمل رفع مستوى الرصد والتحري  الى اعلى درجاته في عموم الوحدات  الادارية والمستوصفات البيطرية البالغ عددها 20 مستوصفاً، والزام اصحاب الدواجن بالابلاغ عن حالات مشتبه بها لاتخاذ الاجراءات الوقائية  سرعة".

وبين الشمري أن "ديالى تعد سلة دواجن العراق ومصدراً للحوم والبيض لغالبية المحافظات، اذ تصدر شهرياً نحو مليون و900 دجاجة، وأكثر من 85 الف صندوق من البيض بفعل الاجراءات الوقائية المحصنة التي رفعت انتاج البيض واللحوم الى اعلى مستوياته".

وأكد  مدير المستشفى البيطري، "خلو ديالى من اي اصابات او اوبئة ضمن مزارع الدواجن بفعل خطط الرصد والتحري والاجراءات التي فرضها المستشفى البيطري"، لافتاً إلى "وجود تنسيق عال ومنظم مع تقاط التفتيش الخارجية  بين ديالى والمحافظات ومع آمري نقاط التفتيش لمنع تسلل او انتقال اي اوبئة او امراض الى المحافظة".

يذكر ان أنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور النوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (HPAI).

وهو مرض معدي سببه فيروسات الإنفلونزا أي (Influenza A viruses). الطيور المائية المهاجرة - بشكل خاص البطّ البري - تشكل مستودعا طبيعيا لكلّ فيروسات الإنفلونزا.

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