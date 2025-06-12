بعد ظهر اليوم .. ارتفاع جديد للدولار في بغداد واربيل جراء التوترات الاقليمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، بعد ظهر اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان متأثرة بتفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجل صباحا 141700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144200 دينار مقابل 100 دولار.