بعد صيانة ثقيلة في إيطاليا.. A330 تنضم لأسطول الحج العراقي

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إعادة طائرة الإيرباص A330 ذات علامة التسجيل YI-AQY إلى الخدمة بعد خضوعها لصيانة ثقيلة من نوع C-Check في أحد المراكز العالمية الرصينة في إيطاليا.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن أعمال الصيانة شملت استبدال منظومة الهبوط بعد وصولها إلى الاستحقاق الفني، وقد تمت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة دولياً، مما يضمن جاهزية الطائرة الكاملة لتنفيذ رحلاتها المجدولة.

وأضاف أن الطائرة ستلعب دورًا هامًا في تفويج الحجاج العراقيين خلال موسم الحج 2025.

وأشار عبد المنعم إلى استمرار الجهود في تأهيل باقي الطائرات وفق الجداول الفنية الموضوعة، مع السعي لحسم موضوع الطائرات المتوقفة عن العمل قبل بداية العام الجديد.