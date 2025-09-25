بعد صعود مؤقت .. الدولار يعاود الانخفاض في بغداد وأربيل بإغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع الكفاح و الحارثية لتسجل 141750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.