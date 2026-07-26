بعد صعود مؤقت.. الدولار يعاود الانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ وأربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية، منهيةً بذلك صعوداً مؤقتاً استمر لمدة يومين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت يوم أمس السبت 150,500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسعار تراجعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 150,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,050 ديناراً.